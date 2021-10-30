Беременная женщина пострадала в массовой драке в Москве

В ночь на субботу, 30 октября, возле кинотеатра «Саяны» на востоке Москвы произошла массовая драка, в результате которой пострадала беременная женщина. Об этом пишет телеканала РЕН ТВ.

По данным источника, во время потасовки применялись дубинки и стеклянные бутылки. В результате конфликта правоохранители задержали восемь человек, еще двое мужчин были доставлены в больницу с травмами. Также госпитализация потребовалась 23-летней беременной женщине, у которой диагностировали травму живота. У мужчин диагностировали переломы и порезы от стекла, а также травмы головы.

Ранее россиянка напала с ножом на не поверившего в ее беременность возлюбленного.