Беспризорные козы походили по машинам москвичей и попали на видео

Местные жители не в первый раз замечают сборище парнокопытных на улицах района: козы часто гуляют по дворам, переходят проезжую часть и лежат на газонах, но их прогулку по машинам удалось зафиксировать впервые. По словам пользователей сети, никому пока не удалось найти хозяина этих питомцев, чтобы привлечь его к ответственности за поведение животных.

«Думаю, эта проблема тянется так долго из-за того, что она вне правового поля. Хозяин, когда к нему приходят из полиции, утверждает, что козы не его или он не направлял их залазить на машины, и полиция в этом случае обязана направлять потерпевших в суд», — предположил один из юзеров.

Ранее в районе Кожухово заметили мужчину, выгуливающего барана на поводке. Некоторые комментаторы отнеслись негативно к хозяину животного. «Ну так скоро это будет нормой», — написали пользователи сети.

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