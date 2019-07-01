Бетон на «Яме» в Москве решили покрасить серой краской

Общественное пространство на Хохловской площади в столице, прозванное «Ямой», куда в последнее время приходили активисты движения «Лев против», выступающего за здоровый образ жизни, решили покрасить. Соответствующая информация появилась в Twitter.

На размещенном в сети снимке видны работники коммунальных служб с кистями и ведрами с краской. «Коммунальщики красят серой краской полированный бетон в Яме!» — говорится в подписи к посту.

28 июня сообщалось, что «Яму» огородили забором с баннерной сеткой. В префектуре Центрального административного округа Москвы заявили, что «дополнительные работы в рамках текущей эксплуатации» потребовались из-за популярности пространства и его «активного использования». По словам властей, работы проводятся для обеспечения комфортного пребывания посетителей.

Ранее, 14 июня, в «Яме» задержали собравшихся там людей, на которых указывали активисты «Лев против». Позднее муниципальный депутат Виктор Котов попросил прокуратуру проверить законность деятельности движения. По его мнению, действия активистов нарушают закон «Об участии граждан в охране общественного порядка». 31 мая в «Яме» произошел похожий инцидент. Участники «Лев против» устроили конфликт с собравшимися там людьми: они отобрали у отдыхавших алкогольные напитки, а затем в ходе драки применили перцовые баллончики.

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