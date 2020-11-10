Бетонная балка рухнула на движущийся автомобиль в Москве

Ограничительная балка высоты рухнула на автомобиль, двигавшийся по Рублевскому шоссе в Москве. Видео с места инцидента опубликовал Telegram-канал Life Shot.

На кадрах, снятых девушкой-водителем другой машины, видно, как на проезжей части стоит черный автомобиль, а на его капоте лежит бетонная конструкция. Рядом с пострадавшим транспортным средством ходят дорожные работники, полицейские и другие люди. Они помогли водителю машины выйти из салона. Автор видео рассказала, что перед падением балки под конструкцией проехала фура.

Уточняется, что инцидент произошел на развязке Рублевского шоссе с МКАД. Сейчас движение по трассе частично перекрыто.

Причины случившегося пока неизвестны.

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