Биолог оценил вероятность наступления «комариного пика» в Москве

Первые комары уже начали появляться в Москве и области, однако такого резкого роста численности их популяции, какой наблюдался в прошлом году, не будет. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

По его словам, в 2020 году зимой почти не было снега, а в начале лета прошло много дождей, поэтому комаров наплодилось большое количество. «В этом году все плавнее, поэтому, скорее всего, такого пика комариного, как был в прошлом, все-таки в начале лета не будет», — оценил биолог.

Марьинский пояснил, что дальнейшее развитие популяции комаров зависит от обилия дождей, так как для выращивания личинок насекомым нужны лужи — в больших водоемах их съедает рыба.

Эксперт посоветовал использовать от комаров сетки на окна, а кожу и одежду обрабатывать репеллентом. При этом средства от насекомых нужно применять четко по инструкции — не все из них можно наносить на кожу.

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