Биолог рассказала о связи старения с COVID-19

Молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев в интервью радио Sputnik рассказал, как COVID-19 может влиять на процессы старения организма.

«Если вы не вакцинированы и заболели COVID-19, то фактически вы получаете все те "приключения" по здоровью, которые вы должны были получить за следующие десять лет, но вы их ощущаете за десять дней. То есть в чем-то это похоже на очень ускоренное старение. Смертность среди пожилых людей при COVID-19 гораздо выше, чем среди молодых, потому что очень многим из них не суждено прожить следующие десять лет», — заявил он.

При этом специалист отметил, что постковидный синдром хоть и похож на неожиданный приход старости, но от него можно выздороветь. «В период COVID-19 и постковида человек чувствует себя плохо, но потом все возвращается более или менее к нормальному биологическому возрасту. Пока говорить рано, но есть основание полагать, что если ты смог выздороветь, то ускоренное старение будет обращено вспять», — подчеркнул эксперт.

Биолог добавил, что процесс ускоренного старения организма при COVID-19 менее выражен у вакцинированных людей. Это связано с тем, что у таких пациентов болезнь протекает в более легкой форме, заключил Скулачев.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский и вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский также рассказали о связи перенесенного COVID-19 с процессами старения и сокращением продолжительности жизни.