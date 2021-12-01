Бизнесмен покончил с собой в московском парке на глазах у экс-возлюбленной

Московский бизнесмен, гендиректор компании «ОПТИЗ-Мониторинг» Юрий Никитаев покончил с собой в парке на Воробьевых горах на глазах у экс-возлюбленной. Тело 43-летнего мужчины нашли в лесном массиве, передает телеканал РЕН ТВ.

После суицида предпринимателя на место прибыли правоохранители. Бывшая девушка рассказала полицейским, что рассталась с ним около полугода назад. В день самоубийства он подкараулил ее после работы. Между ними завязалась перепалка, в ходе которой Никитаев совершил суицид.

По данным Telegram-канала «МК: срочные новости», сперва бизнесмен также пригрозил убийством бывшей, однако не стал причинять ей вред.

Ранее 87-летний доктор философских наук попытался свести счеты с жизнью. Его обнаружили без сознания в квартире на Ленинском проспекте.