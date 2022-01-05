Бизнесмену прострелили ноги в Москве

На юго-западе Москвы бизнесмену, генеральному директору строительной компании, прострелили ноги. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, инцидент произошел в деревне Потапово района Южное Бутово. Неизвестный выстрелил в предпринимателя четыре раза. Мужчина получил ранения в обе ноги, его госпитализировали.

Отмечается, что нападавший был в медицинской маске. Личность преступника устанавливается. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее были раскрыты подробности об убийстве и сожжении бизнесмена в Новой Москве.