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Бизнесмену прострелили ноги в Москве
Фото: Globallookpress.com
На юго-западе Москвы бизнесмену, генеральному директору строительной компании, прострелили ноги. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
По данным источника, инцидент произошел в деревне Потапово района Южное Бутово. Неизвестный выстрелил в предпринимателя четыре раза. Мужчина получил ранения в обе ноги, его госпитализировали.
Отмечается, что нападавший был в медицинской маске. Личность преступника устанавливается. По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее были раскрыты подробности об убийстве и сожжении бизнесмена в Новой Москве.