Сегодня в 14:02
1 мин.

Бизнесмену прострелили ноги в Москве

Новости /
Бизнесмену прострелили ноги в Москве
Фото: Globallookpress.com

На юго-западе Москвы бизнесмену, генеральному директору строительной компании, прострелили ноги. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, инцидент произошел в деревне Потапово района Южное Бутово. Неизвестный выстрелил в предпринимателя четыре раза. Мужчина получил ранения в обе ноги, его госпитализировали.

Отмечается, что нападавший был в медицинской маске. Личность преступника устанавливается. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее были раскрыты подробности об убийстве и сожжении бизнесмена в Новой Москве.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.