БКЛ в Москве построили наполовину

Работы по строительству Большой кольцевой линии метро (БКЛ) столичного метро завершены наполовину. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин, передает телеканал «Москва 24».

«Южный участок БКЛ готов пока на 18 процентов, вся БКЛ готова на 50 процентов. К 2022 году полностью планируем закончить строительство», — сказал он.

По словам Хуснуллина, движение по участку Некрасовской линии от станции «Косино» до «Некрасовки» планируют открыть в первой половине июня текущего года.

Первый участок Большой кольцевой линии открылся 26 февраля 2018 года. Завершить ее строительство полностью планируется до конца 2022 года. На линии будет 31 станция. Ее протяженность составит почти 70 километров — таким образом БКЛ станет самой протяженной линией столичной подземки.

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