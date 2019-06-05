Благоустройство Москвы оказалось в середине пути

Столица находится на среднем этапе пути по благоустройству. Таким мнением поделился мэр Москвы Сергей Собянин в ходе программы «Наш город. Диалог с мэром» на ТВЦ, запись эфира доступна на сайте телеканала.

По его словам, множество городских территорий требуют значительного внимания. «Мы находимся на середине пути или даже, может, середины еще не достигли, потому что благоустроили центр города, в большинстве своем улиц, парков, скверов и так далее», — пояснил градоначальник.

Он добавил, что в целом москвичи неплохо оценивают состояние дворов, в то время как междворовые территории, улицы и дороги столицы получили большинство отрицательных отзывов по благоустройству.

Собянин сообщил, что на текущий год запланировано привести в порядок 4,5 тысячи дворов и нескольких десятков улиц, в особенности в периферийных округах и районах города.

30 мая стало известно о том, что в рамках благоустройства территории ГЭС-2 в центре Москвы планируется высадить березовый лес. В частности, планируется расширить пешеходную зону по направлению к храму Христа Спасителя — это позволит создать комфортную прогулочную зону.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!