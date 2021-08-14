Близнецы-молодожены из Подмосковья рассказали о жизни после свадьбы

Молодожены отмечают, что почти всегда могут различить друг друга. Юлия, однако, сознается, что путала мужа Сергея с братом пару раз, когда тот стоял в профиль. Также Иван признался, что за 2,5 года знакомства тоже спутал супругу с сестрой, но это было один раз и со спины.

«Если кто-то из соседней комнаты кричит, то даже по голосу не перепутаю, а если по телефону — то есть вероятность, что да, голоса очень похожи», — отметила его жена Евгения.

Обе пары также рассказали, что люди на улице и в кафе часто оборачиваются на них, иногда показывают пальцем, а некоторые подходят уточнить, не родственники ли они. Подобное произошло и в день свадьбы: тогда охранник отеля, где проходило торжество, подошел к фотографу, чтобы уточнить, действительно ли ему не мерещится происходящее.

О том, что молодые люди заключили такой редкий брак, стало известно 2 июля. «Близнецы, являясь людьми совершенно уникальными, часто склонны находить себе подобных, то есть близнецов. Бывает так, что потом эти пары влюбляются, и женятся», — рассказали в пресс-службе ЗАГС.

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