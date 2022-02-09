Правозащитница рассказала о создании блога после встречи с педофилом

Правозащитница, организатор движения «Сдай педофила» Анна Левченко в беседе с «Мослентой» рассказала о том, когда впервые в своей жизни столкнулась с педофилом, а затем решила создать на эту тему блог, чтобы привлечь общественность к проблеме.

По словам Левченко, в детстве она ходила в музыкальный кружок, где училась играть на гитаре. Однако после поступления на юрфак времени на музыку не оставалось, она все чаще стала принимать участие в молодежном движении, куда, по ее словам, молодой учитель музыки стал приводить своих учеников десяти-двенадцати лет.

Студентка хорошо общалась с детьми, поэтому однажды одна из учениц написала ей следующее сообщение: «Ань, у нас проблема. Кажется, наш учитель педофил».

После этого Левченко начала изучать информацию, опрашивала родителей пострадавших детей, которые не хотели выходить на контакт и писать заявления в правоохранительные органы, музыкальная школа, по ее словам, тоже отказывалась разбираться в происходящем.

Тогда правозащтница влилась на форумы «бойлаверов», как себя называют педофилы, и начала активно изучать эту тему. У нее накопилось достаточно материала, однако полиция не хотела заводить уголовные дела и поэтому она решила освещать проблему другим способом — начать вести блог с разоблачениями: фотографиями, переписками и рассказами от потерпевших. Очень скоро на нее стали выходить журналисты и уполномоченный по правам ребенка, а сама девушка сумела организовать движение «Сдай педофила», с помощью которого удалось привлечь к уголовной ответственности более 60 человек.

Ранее 24-летнего молодого учителя из подмосковного города Орехово-Зуево обвинили в педофилии.