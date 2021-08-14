Блогер Александр Шпак развелся со своей женой в Москве

«Мне все равно кажется, что в глубине души расстроены оба», «Александр выглядит так, словно сейчас заплачет. Либо просто эмоции, либо действительно грустно, а все эти новые отношения для того, чтобы отвлечься», «Как жаль! Нравились, как пара», — прокомментировали пользователи сети.

Супруги состояли в браке шесть лет. За это время у них появилось несколько собак. Шпаки объявили о планах по расторжению брака в начале лета. Причину развода блогеры не назвали, уточнив, однако, что официальная процедура прошла на мирной ноте. Для Александра Шпака этот брак был шестым по счету, однако мужчина заявляет, что не против жениться в седьмой раз.

Ранее московский суд официально расторг брак телеведущей Ксении Бородиной и предпринимателя Курбана Омарова. На данный момент вопрос об опеке над общими детьми бывших супругов не поднимался. Его будут рассматривать на другом заседании, так же как и вопрос о разделе имущества.

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