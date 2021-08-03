Блогер извинился за поездку на Bentley с привязанной к крыше девушкой

Блогер Сергей Косенко, прокативший девушку на крыше автомобиля Bentley по Москве, извинился за свой поступок, передает РЕН ТВ.

Молодой человек признался, что видел себя в новостях. «Не знал, что так обернется. Поэтому я приношу свои извинения, Илона также присоединяется к извинениям», — отметил он.

Видео с опасной ездой на машине появилось в сети в понедельник, 1 августа. Молодой человек транслировал все происходящее в своем Instagram. Он поделился видео, где пристегивал девушку наручниками, помогал забраться на крышу. Подругу блогера закрепили на крыше автомобиля веревками и скотчем. Косенко добавил, что хотел «разогреть» свою аудиторию перед запуском нового шоу. В ГИБДД начали проверку по данному факту.

Это не первый раз, когда шутки обернулись проблемами с законом. Блогер Кароматулло Джаборов разыграл пассажиров метро в феврале 2020 года в поезде, следовавшем от «Полежаевской» до «Улицы 1905 года», и изобразил приступ COVID-19. Пресненский суд Москвы приговорил его к двум годам и четырем месяцам лишения свободы.

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