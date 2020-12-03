Блогер шлепал москвичек в метро и выкладывал видео в TikTok. Пользователи сети заставили мужчину извиниться. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщает Telegram-канал «Что там в Москве?».

На записи показана нарезка роликов, в которых горожанин идет за пассажирками метро и бьет по ягодицам, записывая их реакции. Затем он немного отдаляется, пытаясь быть незамеченным.

На видео также есть извинение. Блогер отвечает, что такого больше не повторится.

В комментариях канала пользователи написали: «Зла не хватает. Просто попробуйте представить аналогичную ситуацию, когда русский Иван или Петя так себя ведут в Среднеазиатской стране», «Мерзость. Вторжение в личное пространство», «За каждый шлепок по попе — месяц лопатой грузить КАМАЗ песком, землей. (...) или на всю зиму чистить снег на улице».

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