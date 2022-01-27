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Блогерша Изумруд объяснила появление живого медведя у себя в квартире

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Блогерша Изумруд объяснила появление живого медведя у себя в квартире
Фото: @_lera_izumrud_

Блогерша Лера Изумруд (Валерия Татаринцева) объяснила «МК» появление живого медведя в многоэтажке Подмосковья.

По словам девушки, в момент появления зверя в доме и в квартире ее маленького ребенка не было — мальчику впоследствии был показан лишь снятый с участием его матери сюжет.

Также стример пояснила, что за ситуацией следили специально обученные медвежатники, которые мониторили обстановку и приглядывали за тем, чтобы животное никого не напугало. Изумруд отметила, что зверь оказался очень умным и спокойным, однако называть кличку хищника и имя его дрессировщика отказалась.

Пользователи сети агрессивно отреагировали на поступок девушки, отметив, что теперь ее примеру могут последовать и другие тиктокеры.

Ранее 21-летняя Татаринцева привела в квартиру медведя для своего годовалого сына Марка. На видео девушка играла со зверем и хлопала его по животу. Полиция начала проверку.

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