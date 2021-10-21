Блогерша раскритиковала получивший звезду Michelin ресторан в Подмосковье

Первым, что удивило автора поста, стали платные amuse bouche — закуски, которые обычно подаются в «мишленовских» ресторанах бесплатно, а также хлебная тарелка, за которую попросили 300 рублей. Винную карту Чекалова назвала небогатой и отметила, что самых привлекательных позиций из меню в заведении не оказалось, а заказанный напиток оказался слишком теплым.

Почти обо всех блюдах в заведении блогерша отозвалась отрицательно. Она выяснила, что позиционирующий себя как «экологичный» ресторан не имеет собственной фермы, а персонал при этом не может подробнее рассказать об используемых для приготовления пищи продуктах. «Из утиной печенки парфе такое горькое, что есть невозможно. Просто элементарно попала желчь», — возмутилась Чекалова. Пельмени с лососем, заказанные в качестве основного блюда, эксперт назвала «катастрофой».

«Кстати, что на самом деле понравилось — так это обслуживание: отличные девчонки, старались. И не могли скрыть смущения, когда мы говорили об очевидном браке», — отметила Чекалова.

В заключение она заявила, что присуждение звезды Biologie подорвало ее доверие к рейтингу Michelin. Блогер подчеркнула, что такое решение показалось ей результатом «политкорректной этики», так как шеф-поваром ресторана является женщина.

Церемония награждения столичных заведений звездами Michelin прошла 14 октября. В списке b[ обладателей оказались рестораны Selfie, «Белуга», Grand Cru, White Rabbit, Biologie, «Сахалин» и Savva. Рестораны Artest-Chef’s Table и Twins Garden получили по две звезды.