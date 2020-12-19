BMW столкнулся с дымящейся печкой в Москве

Автомобиль BMW столкнулся с дымящейся печкой на юго-западе Москвы. Видео с места аварии публикует сообщество «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» во «ВКонтакте».

На записи, снятой очевидцами на мобильные телефоны, показана красная машина, въехавшая в печь наподобие той, что была в русских сказках. Автор ролика смеется и высказывает: «Емеля доездился».

Как сообщает издание Baza в своем Telegram-канале, инцидент произошел на проспекте Вернадского. Печь является реквизитом Московского цирка. Автомобилист поцарапал и помял бампер. При этом никто из людей не пострадал.

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