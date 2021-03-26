«Бойня легковушек» на МКАД попала на видео

На МКАД произошло массовое ДТП. Видеозапись и детали случившегося опубликовал Telegram-канал «Московские новости».

На размещенных в сети кадрах видно, как четыре легковых автомобиля по очереди врезаются в грузовик, ожидающий транспортировки на эвакуаторе.

Как уточняет телеканал РЕН ТВ, «бойня легковушек» произошла в ночь на пятницу, 26 марта, неподалеку от района Строгино. В результате пострадали два человека.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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