Более 170 собак стали жертвами яда в подмосковном приюте

Погибшие в городе Чехов Московской области собаки отравились ядом, передает РЕН ТВ.

Экспертиза по крови животных показала, что в яде содержались мышьяк, цинк, свинец и психотропные вещества. Преступники создали отраву, разрушающую легкие. По словам владельца приюта «Лохматая душа» Валентины Силич, у собак сразу нескольких учреждений выявили сильную интоксикацию с разницей в два дня. Зоозащитница добавила, что некоторые люди обвиняют сотрудников приюта в случившемся, но они не принимали участия в преступлении.

Жертвами отравления стали более 170 животных: 16 собак погибли, еще 160 остались парализованными. Животные почувствовали недомогание после раздачи корма. Пострадали три приюта. Стало известно, что компания, поставлявшая корм, изготавливает, в том числе, крысиный яд.