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Более 70 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

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Более 70 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В аэропортах Москвы в воскресенье, 26 декабря, отменили и задержали более 70 рейсов, о чем свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, во Внуково задерживаются 12 рейсов и еще четыре были отменены. В аэропорту Домодедово 23 рейса задержали и один отменили. В Шереметьево задержано 20 рейсов и отменено 11.

Ранее, в субботу, 25 декабря, более 50 рейсов задержали или отменили в аэропортах столицы.

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