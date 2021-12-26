Более 70 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы в воскресенье, 26 декабря, отменили и задержали более 70 рейсов, о чем свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, во Внуково задерживаются 12 рейсов и еще четыре были отменены. В аэропорту Домодедово 23 рейса задержали и один отменили. В Шереметьево задержано 20 рейсов и отменено 11.

Ранее, в субботу, 25 декабря, более 50 рейсов задержали или отменили в аэропортах столицы.