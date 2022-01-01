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Более десяти человек в Москве пострадали от пиротехники в Новый год
Фото: АГН «Москва»
Более десяти человек пострадали от петард, фейерверков и другой пиротехники в новогоднюю ночь в Москве. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.
Несколько граждан получили травмы и ожоги из-за неосторожного обращения с пиротехническими изделиями. Их состояние оценивается как удовлетворительное или среднетяжелое. Нескольких пришлось госпитализировать.
Ранее в МЧС россиянам порекомендовали покупать новогодние петарды и фейерверки только в специализированных магазинах, обращая внимание на инструкция и указанные возрастные ограничения. Кроме того, важно проверить наличие у продавца сертификатов соответствия на приобретаемый товар, уточнили в ведомстве.