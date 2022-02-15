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Стало известно о связи боли в ногах с перенесенным COVID-19

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Стало известно о связи боли в ногах с перенесенным COVID-19
Фото: «РЖД-Медицина»

Врач-флеболог Анатолий Русаков в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил связь перенесенного COVID-19 с болью в ногах.

Из разговора с экспертом стало известно, что после болезни могут наблюдаться три вида боли в нижних конечностях: мышечные, суставные и вызванные сосудистыми нарушениями. Причин, вызывающих такое состояние, несколько. Это тромбообразование, которое возникает из-за повреждения тканей эндотелия (однослойный пласт клеток, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных сосудов), повышение вязкости и застой крови.

Помимо этого, неприятные ощущения в ногах могут возникать и от обезвоживания организма. Нехватка жидкости провоцируется лихорадочным состоянием, из-за чего возникают электролитные нарушения. Еще одной причиной подобных болей эксперт назвал повышенное выделение в кровь токсинов. Они формируются при размножении инфекции и способны вызывать воспаление суставов, а также поражение скелетных мышц.

В заключение Русаков порекомендовал обращаться к врачу при возникновении боли в ногах и первых признаках тромбоза, так как отсутствие лечения может вызвать необратимые последствия.

Ранее врач-вирусолог Максим Щеленков рассказал, какие анализы необходимо сдать после перенесенного COVID-19.

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