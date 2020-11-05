Больница в Коммунарке заполнилась зараженными коронавирусом

Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в настоящий момент учреждение полностью заполнено зараженными коронавирусом. Об этом он сообщил в интервью телеканалу RT.

«Сейчас да», — сказал Проценко в ответ на вопрос, все ли места в больнице заняты.

Также врач отметил, что отличие второй волны коронавируса от первой заключается в снижении настороженности, поскольку в летний период люди расслабились и перестали соблюдать меры предосторожности.

«Люди привыкли, люди не верят. В социальных сетях начинаются такие достаточно хейтерские высказывания... за то, что "мы обманываем людей, ковида нет, у меня в кругу знакомых никто не заболел», — заявил Проценко.

Ранее 5 ноября сообщалось, что число зараженных коронавирусом в Москве превысило 450 тысяч. За последние сутки в столице выявили 5255 новых случаев заражения.

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