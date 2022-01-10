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Больше полутысячи москвичей сели за руль пьяными в праздники

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Больше полутысячи москвичей сели за руль пьяными в праздники
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Почти 600 водителей с признаками алкогольного опьянения задержали в Москве в период праздников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по столице.

По данным Госавтоинспекции, с 1 по 9 января у 274 остановленных из более чем полутысячи автовладельцев установили состояние опьянения, еще 290 отказались от прохождения процедуры медицинского освидетельствования. 20 из них ранее уже были лишены права управления за подобное нарушение, в связи с чем теперь их ждет уголовная ответственность.

Ранее мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, держащий в руках зажженную петарду, как волшебную палочку, был замечен в московском районе Медведково.

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