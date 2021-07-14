Большинство московских медиков привились от коронавируса

Большинство московских медработников привились от коронавируса. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает агентство «Москва».

По словам Раковой, на данный момент от COVID-19 привиты почти 70 процентов работников московских медицинских организаций, в том числе больниц, поликлиник и скорой помощи. Кроме того, вакцинировались 66 процентов работников образовательных организаций города, 76 процентов сотрудников социальных учреждений и 83 процента госслужащих.

Ракова подчеркнула, что городской соцкомплекс с самого начала пандемии ориентирован на борьбу с коронавирусом, а работники социальных учреждений не понаслышке знают об опасности этой болезни.

Ранее оперштаб столицы сообщил, что в московском правительстве 71 процент работников сделали прививку от коронавируса. В мэрии напомнили, что вакцинация вторым компонентом прививки должна быть завершена до 15 августа.

Сделать прививку от коронавируса сегодня можно в поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва» в городских парках, семи центрах госуслуг «Мои документы», частных клиниках, торговых центрах и других популярных общественных местах, в том числе крупнейшем пункте в Гостином дворе.

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