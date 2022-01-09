Большинству россиян пообещали повысить зарплату в наступившем году. Об этом сообщили эксперты в сфере рекрутинга в разговоре с ТАСС.

«Увеличения окладов сотрудников в 2022 году ожидают 67 процентов компаний, еще 27 процентов не рассчитывают ни на какие изменения в этом плане, а о возможном снижении говорят лишь один процент. Более 19 процентов пересмотрели зарплаты сотрудников в декабре 2021 года. Еще 18 процентов компаний, планирующих индексацию, проведут ее в январе 2022 года, девять процентов — в феврале, 15 процентов — в марте – апреле», — рассказала директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter, руководитель проекта «Банк данных заработных плат Наталья Данина.

В сервисе Superjob отметили, что повышать зарплаты планирует почти треть компаний. При этом, как было замечено, работодатели более года испытывают сложности с привлечением и удержанием персонала.

Руководитель отдела по подбору персонала кадровой компании UTEAM Ирина Антоненко отметила: существующий дефицит кадров и высокая конкуренция за кандидата вынуждает работодателей пересматривать зарплатное предложение. Особенно, когда сотрудник сообщает о наличии предложения о работе из другой компании.

Ранее сообщалось, что зарплаты мигрантов в Москве приблизились к зарплатам россиян: средний месячный доход приезжих в России превысил 47 тысяч рублей.