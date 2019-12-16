Большой Москворецкий мост открыли в столице после ремонта

В столице после капитального ремонта открыли Большой Москворецкий мост. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает РИА Новости.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, мост прослужил уже больше 80 лет. Он пришел в аварийное состояние, так как серьезных ремонтных работ за время его эксплуатации не проводилось. В связи с этим в 2018 году было принято решение о его реконструкции.

«Были проведены тщательные проектные изыскательские работы. Была поставлена задача в кратчайшие сроки, учитывая значимость моста, провести реконструкцию», — сказал Собянин, оценив проделанную специалистами работу на «отлично».

В настоящее время в Москве проходит программа по восстановлению и капитальному ремонту инженерно-коммунальных объектов. За последние годы были капитально отремонтированы 11 мостов.

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