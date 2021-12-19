Сегодня в 19:13
1 мин.

Бомж облил продавца шаурмы кислотой в Москве

Новости /
Бомж облил продавца шаурмы кислотой в Москве
Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В московском районе Гольяново обиженный бомж облил продавца шаурмы кислотой. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости». Инцидент произошел минувшей ночью.

Отмечается, что несмотря на свой статус бродяга являлся постоянным клиентом заведения. Обычно он приходил и заказывал сырую свинину, однако на этот раз попросил жареного мяса.

Продавец сказал бомжу, что у него перерыв, и попросил прийти через 15 минут. Клиент ушел, а в назначенное время вернулся с кружкой в руках. Содержимое он выплеснул на руки своего обидчика — там была кислота.

Пострадавший госпитализирован. Информации о судьбе бездомного пока нет.

Ранее просившему милостыню бомжу прострелили ногу в Подмосковье.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2021 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.