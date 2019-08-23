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В Москве наметился свадебный бум

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В столице 19 сентября намечается свадебный бум, сообщается на сайте мэра Москвы.

Как пояснили в пресс-службе городского правительства, это будет день «трех девяток» — 19-й день 9-го месяца 2019 года. «Органы ЗАГС приняли более 700 заявлений от желающих связать себя узами брака в эту этот день. При этом традиционно четверг не пользуется популярностью у столичных молодоженов», — отмечается в публикации.

По словам начальника столичного управления ЗАГС Елены Ефремовой, кроме вальса Мендельсона для москвичей прозвучат особые поздравления.

Пожениться в торжественной обстановке 19 сентября молодожены смогут во всех отделах ЗАГС Москвы, кроме Кунцевского, Митинского, Ухтомского, Замоскворецкого и Люблинского, добавили в пресс-службе мэрии.

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