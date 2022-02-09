В Подмосковье родственники начали борьбу за четырехлетнего ребенка

В подмосковном Воскресенске родственники начали борьбу за право на воспитание четырехлетнего ребенка. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По информации источника, женщина развелась с мужем почти сразу после рождения сына. Новый супруг относился к мальчику, как к родному. На протяжении четырех лет мать отдавала ребенка на выходные к бывшей свекрови, а потом забирала.

Но этим летом семья собиралась переезжать в Краснодар и узнав об этом родственники отца забрали ребенка и не вернули. С октября 2021 года мать видела сына всего пару раз и то в сопровождении приставов. Его состояние вызвали у нее серьезные опасения. На последней встрече женщина застала ребенка в истерике.

Отец ребенка до суда комментировать ситуацию отказался. Со слов матери мальчика бывший супруг занимает в конфликте более пассивную позицию. А вот бабушка, бывшая свекровь, давно хотела внука и, возможно, она не пережила бы долгой разлуки с ребенком.

В ближайшее время суд должен определить с кем останется четырехлетний мальчик.

«Борьба между родителями. Здесь абсолютно не будет победителей. Но самое главное звено там занимает, конечно, бабушка, которая уже не состоялась, воспитывая такого сына. Она уже его подавила, сделала нерешительным. И в дальнейшем она здесь хочет показать, что она лучшая версия мамы», — объяснила психолог Гаянэ Тандилян.

Ранее, в декабре прошлого года, россиянка спрятала девушку-инвалида и попыталась продать ее квартиру в Москве.