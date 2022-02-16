Брат погибшего от таблеток для сердца студента рассказал о случившемся

Брат 16-летнего студента колледжа, ранее умершего после принятия таблетки своего друга-сердечника, рассказал РЕН ТВ о случившемся.

По словам юноши, после приема лекарства подросток почувствовал себя плохо прямо на занятии. Родственник объяснил, что друг-сердечник принес в школу таблетки и раздал их всем желающим. В итоге его брат выпил больше всех. Несмотря на то что препараты принимали и другие студенты, они не пострадали.

«Пошли на урок, и ему стало плохо. Пошел в туалет, конвульсия какая-то началась. Когда уже приехала скорая, потом была реанимация», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что учащиеся колледжа попробовали сильнодействующее лекарство, в результате чего один из участников эксперимента внезапно потерял сознание и умер. Впоследствии медики диагностировали у мальчика сердечную недостаточность.