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Брат погибшего от таблеток для сердца студента рассказал о случившемся

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Брат погибшего от таблеток для сердца студента рассказал о случившемся
Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Брат 16-летнего студента колледжа, ранее умершего после принятия таблетки своего друга-сердечника, рассказал РЕН ТВ о случившемся.

По словам юноши, после приема лекарства подросток почувствовал себя плохо прямо на занятии. Родственник объяснил, что друг-сердечник принес в школу таблетки и раздал их всем желающим. В итоге его брат выпил больше всех. Несмотря на то что препараты принимали и другие студенты, они не пострадали.

«Пошли на урок, и ему стало плохо. Пошел в туалет, конвульсия какая-то началась. Когда уже приехала скорая, потом была реанимация», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что учащиеся колледжа попробовали сильнодействующее лекарство, в результате чего один из участников эксперимента внезапно потерял сознание и умер. Впоследствии медики диагностировали у мальчика сердечную недостаточность.

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