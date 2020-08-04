Брата Кокорина на Mercedes поймали во время рейда

На Кирилла Кокорина, брата футболиста московского «Спартака» Александра Кокорина, вновь завели дело. Об этом сообщает «Фонтанка».

Дело заведено по статье 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», максимальный срок наказания — 15 суток. Кокорин отказался снимать тонировку с передних стекол своего Mercedes, о чем его попросили полицейские во время рейда.

Затем материалы дела были переданы в Никулинский суд Москвы. На заседание Кокорин принес фотографии своего автомобиля — на его стеклах уже не было тонировки — и пообещал больше не нарушать. Судья поверил ему и оштрафовал на тысячу рублей.

В октябре 2018-го Кирилл Кокорин вместе с братом Александром, футболистом Павлом Мамаевым и их знакомым Александром Протасовицким — устроили две драки в центре Москвы. Всех четверых привлекли к уголовной ответственности, они провели в местах лишения свободы почти год.

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