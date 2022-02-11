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Названа причина смерти актрисы Евгении Брик

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Названа причина смерти актрисы Евгении Брик
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Погибшая на 41-ом году жизни актриса Евгения Брик боролась с онкологическим заболеванием. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова актрисы Юлии Ауг.

По словам женщины, о недуге Брик было известно лишь ее родственникам и друзьям. «О том, что она болела, знали только близкие люди, поэтому для многих ее смерть стала шоком», — сказала Ауг.

Ранее в этот же день о смерти Брик сообщила журналистка Катерина Гордеева, не назвав точной причины. При жизни Брик снималась в таких фильмах, как «Географ глобус пропил» и «Стиляги», а также в телесериалах «Оттепель», «Каменская» и «Марш Турецкого».

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