Бурное празднование победы сборной Италии у посольства в Москве сняли на видео

Бурное празднование победы сборной Италии в финальном матче чемпионата Европы по футболу у посольства в Москве сняли на видео. Запись появилась в Telegram-канале «Новости Москвы».

На кадрах люди кричат и обнимаются, а также хлопают и прыгают перед большим экраном после окончания матча.

Кроме того, посольство Италии в Москве опубликовало сообщение в своем Twitter по случаю победы национальной сборной. «Вперед! В посольстве Италии посол Терраччано, вся его команда и русские друзья радуются прекрасной победе!» — говорится в сообщении.

12 июля сборная Италии обыграла национальную команду Англии в финальном матче чемпионата Европы по футболу.

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли». В основное и дополнительное время победитель выявлен не был. На второй минуте отличился защитник англичан Люк Шоу, забив самый быстрый гол в истории финалов Евро. На 67-й минуте счет сравнял защитник Италии Леонардо Бонуччи. Сборная Италии победила в послематчевой серии пенальти со счетом 3:2.

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