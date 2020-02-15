Бутовские вандалы разгромили умную остановку

В Южном Бутово вандалы разгромили новую умную остановку «Станция Бутово МЦД». Фотографии опубликованы в сообществе «Москва с огоньком | Новости Москвы» во «ВКонтакте».

Судя по кадрам, неизвестные выбили две панели, одна из них оказалась разбита.

Пользователи в комментариях с иронией и грустью отнеслись к поведению вандалов. «Была бы эта остановка умной, не стояла бы в Бутово», — написал Роман Корюкин. «Просто им не понравилось, что там есть кто-то умнее их», — предположила Kupuru Aijima. «Вандалов всегда раздражает красиво сделанное, поскольку они ничего делать не умеют и даже не знают как это делается», — посетовал Андрей Ляшко.

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