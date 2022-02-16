Бузова высказалась о возвращении на сцену МХАТа

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова в своем Instagram-аккаунте высказалась о возращении на сцену МХАТа имени Горького.

Отвечая на вопрос одного из подписчика в сторис, звезда заявила, что не скучает по культурному учреждению. «Я не скучаю по местам, где мне не рады! Я не хожу туда, где меня не ждут и не хотят видеть!» — написала она. Также артистка отметила, что люди вновь вспомнили про МХАТ лишь тогда, когда она пришла на его сцену.

Ранее, в октябре 2021 года, МХАТ отменил показ спектакля «Чудесный грузин» с участием Бузовой в связи с плохими продажами билетов.