Бьюти-блогер рассказала о трендах в новогоднем макияже

Бьюти-блогер Анастасия Воевода в беседе с «Мослентой» рассказала о трендах в новогоднем макияже и посоветовала сделать акцент на синем цвете.

«Так как наступит Год синего или голубого тигра, то, естественно, это самые актуальные цвета. Советую искать что-то необычное в оттенках синего либо выбирать дуохромы (средства с голографическим отблеском, меняющие свой оттенок в зависимости от того, куда падает свет — примечание «Мосленты»), потому что синий и голубой идут далеко не всем. В случае, когда эти цвета упрощают образ, лучше добавить либо синий глиттер, либо синие блестки», — отметила Воевода.

Если же такое цветовое решение не подходит по цветотипу лица и иным критериям, блогер рекомендует актуальные в текущем сезоне цветные стрелки: их можно дополнить тенями, глиттерами либо цветными подводками. Бьюти-специалист отмечает, что стрелки могут быть выполнены в классическом варианте или нестандартном и начинаться от середины века. «Всегда можно сделать классический макияж с черными стрелками и красными губами. И самое важное — не забывать, что сейчас актуален четкий графический контур», — резюмировала она.

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