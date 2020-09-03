Бывший советник вице-мэра Москвы въехал на Bentley в грузовик

Эраст Матаев, бывший советник экс-заместителя мэра Москвы Леонида Печатникова, устроил ДТП в столице. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Матаев на Bentley въехал в грузовик на Киевском шоссе. Бывшего советника вице-мэра доставили в больницу с различными травмами, водитель фуры не пострадал.

Летом 2016 года на Старом Арбате между пешеходами и Матаевым, передвигавшемся на BMW по пешеходной части, произошел конфликт. Нарушителя снимала на телефон очевидица происходящего, из-за чего Матаев выскочил из машины, избил девушку, вырвал у нее из рук телефон и разбил его.

Леонид Печатников, комментируя произошедшее, сообщил, что ему стыдно за своего бывшего советника. Он подчеркивал, что Матаев никогда не был чиновником мэрии.

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