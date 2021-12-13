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Раскрыт план действий напавшего на гимназию при монастыре в Серпухове

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Раскрыт план действий напавшего на гимназию при монастыре в Серпухове
Фото: Татьяна Панкратова / РИА Новости

Жертвами 18-летнего Владислава Струженкова, который напал на православную гимназию Серпуховского монастыря, могли стать больше 100 человек. Его изначальный план действий в понедельник, 13 декабря, раскрыли в «Комсомольской правде».

По данным источника, молодой человек нес самодельное взрывное устройство на утреннюю молитву в здание гимназии. Он специально выбрал время, когда все ученики и педагоги находились в одном месте.

Струженков рассчитывал войти внутрь и сразу привести бомбу в действие, однако входная дверь оказалась закрыта. Он начал стучаться, и в этот момент произошел взрыв. Если бы бывший гимназист прошел внутрь здания, то жертвами могли бы стать около сотни людей.

Отмечается, что двойные двери спасли жизни детей и учителей — ранило только тех, кто стоял ближе всего к выходу.

Ранее стало известно, что устроивший взрыв в подмосковном монастыре болел раком и имел проблемы с психикой.

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