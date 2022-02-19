Дизайнер рассказала о ценах на ремонт в подмосковной двухкомнатной квартире

Россиянка Алена Болдашева в беседе с «Мослентой» рассказала о современных ценах на ремонт в новой двухкомнатной подмосковной квартире, а также поделилась дизайнерскими решениями.

Девушка купила квартиру в Люберцах на этапе строительства в 2019 году. Жилье на тот момент обошлось ей всего в 4,2 миллиона рублей. «Поскольку здесь изменилось абсолютно все, ремонт обошелся не дешево — в 2,5 миллиона рублей», — продолжает она.

Самой дорогой комнатой в квартире стала ванная. На нее Болдашева потратила 1,2 миллиона рублей. Совмещенный санузел она сделала современным и лаконичным. Несмотря на небольшую площадь квартиры — 35 квадратных метров — жилище вместило в себя все необходимое, а стиральная машина смогла уместиться в ванную. Ее разместили под одной столешницей с раковиной, сделанной на заказ.

Россиянка отметила, что при таких маленьких помещениях часто на выручку приходит мебель от ИКЕА. «У них много интересных решений для компактных квартир. Это самый популярный запрос сейчас — красота на небольшой площади за скромные деньги», — резюмирует дизайнер.

Ранее сообщалось, что средняя цена квартиры в Москве достигла исторического максимума и превысила 13 миллионов рублей.