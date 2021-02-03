Центральные станции метро Москвы заработали в штатном режиме

Ограничения работы центральных станций метро Москвы сняты. Об этом в среду, 3 февраля, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

«Все станции метро работают в штатном режиме. Ограничения работы центральных станций сняты», — говорится в сообщении департамента.

Накануне вечером в центре Москвы по требованию полиции были закрыты четыре станции метро: «Охотный ряд», «Площадь Революции», «Театральная» и «Александровский сад». Поезда следовали без остановок.

Ранее замдиректора института Генплана столицы Игорь Бахирев сообщил, что столичные власти обсуждают возможность соединения перспективных Бирюлевской и Рублево-Архангельской веток метро. По его словам, новая диаметральная линия будет проходить за пределами действующего кольца подземки. Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую линии планируют построить к 2027 году.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!