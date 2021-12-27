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Цены на бензин выросли в Москве на 13 копеек

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Цены на бензин выросли в Москве на 13 копеек
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

На московских автомобильных заправочных станциях (АЗС) выросли цены на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на Московскую топливную ассоциацию (МТА).

По данным источника, за минувшую неделю стоимость дизельного топлива выросла на 13 копеек — до 53 рублей 25 копеек за литр. С 6 по 13 декабря увеличение составило 23 копейки.

При этом Аи-92 подорожал на 15 копеек, он стоит 47 рублей 59 копеек за литр, Аи-95 вырос в цене на 20 копеек и стал стоить 52 рубля 64 копейки. Также цена поднялась и на Аи-100, стоимость литра этого топлива достигла в среднем 60 рублей 42 копеек.

Ранее сообщалось, что сервис такси подорожал почти на 25 процентов за год в Москве.

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