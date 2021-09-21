Церковная лавка в Москве объявила о скидке для мужчин по одному признаку

Лавка при старообрядческой церкви в центре Москвы делает скидки покупателям по одному признаку — мужчинам с бородой. Фото объявления выложили в Facebook-группе «Соседи. Белорусская-Новослободская-Маяковская».

Условия акции написаны мелом на доске. В них говорится, что мужчинам, подходящим под указанные требования, делают скидку в размере пять процентов. Вдобавок аналогичные условия предусмотрены для женщин в юбках.

Автор поста сообщил, что лавка принимает посетителей каждый день кроме субботы и воскресенья.

Ранее охранник ГУМа не пустил в универмаг пенсионера якобы из-за неподобающего внешнего вида. Одна из очевидиц рассказала, что пожилой мужчина выглядел опрятно и интеллигентно, и отказ расстроил его до слез. Администрация универмага пообещала разобраться в ситуации.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!