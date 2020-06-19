Чеченцы устроили разборки из-за гуляющих в Москве с грузином чеченок

Основная религия в Грузии — православие. Ее исповедует 91 процент населения страны. В Чечне — ислам. Согласно исламским традициям, если родители узнают, что их дочь встречается с парнем наедине, они решат, что девушка отказалась от всех своих традиций и потеряла самоуважение. Кроме того, если избранником чеченки окажется человек, исповедующий другую религию, то считается, что она отказалась от своей.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!