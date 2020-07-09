Чемпион мира по латиноамериканским танцам избил жену и адвоката в центре Москвы

Чемпион мира по латиноамериканским танцам Максим Кожевников избил жену Анастасию и ее адвоката в центре Москвы. Об этом сообщает в четверг, 9 июля, Telegram-канал Mash.

Уточняется, что супружеская пара решила развестись и в настоящее время делит имущество. Инцидент произошел, когда Анастасия пришла в общую квартиру на Тверской-Ямской улице вместе с адвокатом. В ходе разговора о разделе имущества, по словам супруги, Кожевников полез в драку. В результате все трое оказались в больнице с разными травмами. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Накануне, 8 июля, сообщалось, что в Москве водитель такси отказался везти пьяную компанию и был избит до смерти. Нападавшим оказался 30-летний местный житель, ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

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