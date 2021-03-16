Чемпионку России по лыжному фристайлу задержали на Рублевке с героином

Анна Орловская, ставшая чемпионкой России по лыжному фристайлу в 2012 году, задержана в Москве с героином. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что спортсменку заметили на Рублевке сотрудники правоохранительных органов. При себе у нее были семь свертков героина, пара мобильных телефонов, банковские карты и связки ключей. Фристайлистка при задержании призналась, что уже успела оставить одну «закладку», а оставшиеся планировала разнести по другим адресам.

Анна Орловская победила на чемпионате России в 2012 году в дисциплинах слоупстайл и хаф-пайп, также она вошла в десятку спортсменов на этапе Кубка мира. В 2013 году Федерация фристайла России дисквалифицировала Орловскую на два года за нарушение антидопинговых правил.

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