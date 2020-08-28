Четверо активистов «СтопХама» напали на инвалида в Москве

В Москве четверо активистов движения «СтопХам» напали на инвалида. Об этом сам пострадавший рассказал РЕН ТВ.

По словам мужчины, конфликт произошел, когда он остановился на парковке для инвалидов, чтобы поговорить по телефону — писать и звонить за рулем он не может. К нему почти сразу подошли активисты, которые в грубой форме потребовали убрать машину.

«Начали грубо требовать, чтобы я машину убрал. Я им объясняю: "Ребят, я инвалид — первое. Второе — я звоню. Сейчас я позвоню и уеду», — рассказал пострадавший.

После этого один из представителей движения выждал пять секунд и приклеил наклейку «СтопХам» на лобовое стекло автомобиля инвалида. Когда мужчина решил выйти из машины, ему в лицо два раза распылили перцовый баллончик. Затем мужчина упал, потащив за собой одного из своих противников.

«Я уже ничего практически не видел. Слышал только, что прохожие начали говорить: "Вы что, ** обалдели совсем, вчетвером на одного?" Меня подняли, я его выпустил», — вспомнил пострадавший.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по данному факту. Где и когда именно произошел конфликт, не уточняется.

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