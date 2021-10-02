Четверо мигрантов избили и собирались изнасиловать россиянина в Подмосковье

Четверо иностранных граждан избили, раздели и собирались изнасиловать молодого россиянина на железной платформе станции Поваровка в Подмосковье. Об этом в субботу, 2 октября, сообщает Telegram-канал Readovka.

По данным источника, инцидент произошел ночью. Мигранты находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Между ними и молодым человеком произошел конфликт, в результате которого россиянина жестоко избили ногами и угрожали сексуальным насилием.

Местные жители, в свою очередь, предполагают, что виновниками конфликта могут быть обитатели общежития для мигрантов, которое находится на улице Поваровка, дом 12. По словам россиян, жители данного общежития неоднократно приставали к несовершеннолетним подросткам, живущим в поселке.

В конце сентября сообщалось, что девушка заманила подругу в арендованную квартиру в Москве, где ее изнасиловал мигрант. В полицию обратилась мать 14-летней пострадавшей.