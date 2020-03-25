Число пассажиров московского метро сократилось почти вдвое

Число пассажиров московской подземки сократилось почти вдвое — на 44 процента. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

Отмечается, что москвичи стали также реже пользоваться наземным общественным транспортом, каршерингом и такси, а общее число машин на дорогах сократилось на 4 процента. Кроме того, снизилось количество ДТП — на 27 процентов.

В департаменсте транспорта отметили, что пенсионеров старше 65 лет в городском транспорте стало меньше на 70 процентов по сравнению с 26 февраля 2020 года. Однако подчеркивается, что число пожилых москвичей в общественном транспорте остается достаточно большим — до 10 часов утра 25 марта проехало 67 тысяч человек.

Пожилым людям в общественном транспорте напоминают о необходимости самоизоляции и раздают копии соответствующего указа мэра Москвы. «Пожалуйста, поговорите с вашими бабушками, дедушками и пожилыми родителям. Им очень важно быть осторожными в ситуации с распространением коронавируса», — добавили в департаменте транспорта.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее заявил, что в режиме самоизоляции с 26 марта по 14 апреля должны находиться 1,9 миллиона пожилых и страдающих хроническими заболеваниями москвичей.

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